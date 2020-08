La incidència del coronavirus a Espanya ja és la mateixa que als Estats Units

Els Estats Units compten, a dia d'avui, amb més de 5,5 milions de casos i més de 175.000 morts. El país del món que més infectats té. L'Estat és el desè, amb més de 380.000 positius i 28.000 decessos acumulats. Tot i les diferències, els dos països comparteixen un factor comú: el risc de rebrot.



Així ho ha manifestat l'investigador del grup de recerca en Biologia Computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Dani López, aquest diumenge en una entrevista al Via Lliure de RAC 1. "Si ens mirem l’Estat en el seu conjunt, estem en un creixement important. L’índex de rebrot a Espanya és el mateix que el que té Estats Units", ha afirmat.

Ha qualificat i reiterat que la situació és "preocupant" i ha explicat que "el virus s'ha comportat igual, abans i ara, el que ha canviat és la nostra relació col·lectiva amb ell". López ha recordat que amb el confinament es va aconseguir "reduir molt la seva presència" i "després ens vam relaxar i ha recuperat el creixement".Tot i així, ha admès que a Catalunya ha aconseguit que no creixi, però "no que no disminueixi", cosa que "faria falta per arribar al setembre amb les millors condicions". Una referència aquest mes, perquè serà "un període en què augmentarà la interacció social". Sobre aquest fet hi ha posat l'accent, l'expert ha reclamat rebaixar les interaccions socials, és "elemental", ha reblat,A més, "d' incrementar la protecció de les persones: distància social, mascareta i higiene de mans. En moltes ocasions hi ha sensació de falsa seguretat i és quan es pot produir la transmissió amb facilitat".

Tornada a les aules



L'investigador també ha comentat la tornada de l'escola i ha suggerit "establir llindars clars en funció de la incidència del municipi, per saber com actuar" des dels centres i ha definit com un "error" actuar "a reacció". López ha augurat "la mateixa incidència que hi ha al seu voltant" i, per tant, "es pot calcular".

Quant a l'ús de la mascareta dins les aules ha dit que "si els alumnes van amb mascareta, que siguin aules de 10 o de 25 no és el tema més transcendent. L’important és reduir la transmissió i tenir clar com actuem en funció de la incidència a l'àmbit municipal".

