Detenen dos turistes per drogar i abusar sexualment de dues noies a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 d'agost dos homes, de 23 anys, com a presumptes autors d'un delicte d'abusos sexuals contra dues noies a les quals haurien drogat prèviament. Els fets van passar la tarda del dia 16 del mateix mes, quan les dues noies estaven amb un grup d’amigues en un local de Sant Adrià del Besòs, on van conèixer uns nois, d'origen italià, que seien a la taula del costat i que eren turistes italians.Després de compartir-hi una estona es van adonar que algun d’ells estava interessat per les noies. A la matinada següent, les dues víctimes, en un estat de confusió i atordiment, es van despertar a casa seva sense saber ben bé què havia passat.En intentar reconstruir les vivències que havien tingut des que havien conegut els nois al local, se'n van adonar que només podien recordar un moment en què estaven totalment nues en un altre pis en companyia de dos dels nois. En el seu esforç per reconstruir què havia passat només podien recordar que els arrestats estaven en actitud de mantenir-hi relacions sexuals, aprofitant-se del seu estat d'indefensió i desconcert, sempre segons ha explicat la policia catalana.Cap de les dues noies era capaç de fer memòria sobre de quina manera havien aconseguit marxar del pis i de com havien arribat a casa seva. Més tard i per una aplicació mòbil van saber que havia estat amb un servei de taxis.En el moment en què les dues amigues van parlar per compartir el que els havia passat van coincidir en el fet de trobar-se en el mateix estat de confusió. Aleshores, es van adreçar a un centre hospitalari de Barcelona on els van fer diverses proves. L’analítica va revelar que ambdues havien consumit de manera involuntària algun fàrmac que contenia benzodiazepines, que actua principalment sobre el sistema nerviós i provoquen efectes sedants, amnèsics o relaxants. Normalment, es prescriuen per tractar l’insomni o l’ansietat.La investigació va conduir els agents a identificar els presumptes agressors sexuals a través dels seus comptes a les xarxes socials. A més, també van poder ubicar el domicili on s’haurien produït els fets, situat al districte de l’Eixample de Barcelona.El 20 d’agost els investigadors van arrestar els presumptes autors dels fets per un delicte d’abús sexual. El Mossos asseguren, a més, que el fet que es tracten de dos turistes que havien de tornar en pocs dies al seu país, cosa que va accelerar les gestions per localitzar-los i detenir-los. Van passar aquest dissabte a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.

