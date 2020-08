Robles creu que els sous dels militars «es poden incrementar» i ho condiciona als pressupostos

Això mateix

Quan hi han cues per demanar menjar, quan les persones - plorant - supliquen que els hi possis alguna cosa a la bossa, quan no s'arriba a fi de mes, quan el salari minim es una vergonya, i moltes injusticies més, augmentar el sou de les forces armades és un insult. Menys armes, menys vividors carregats de medalles i més justicia social, Sra. Robles