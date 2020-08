Torra insisteix en «confrontar i desobeir» com a estratègia en la recta final del mandat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit una vegada més aquest diumenge en la desobediència i la confrontació com a vies per culminar la independència. Ho ha fet des des la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a les acaballes d'un mandat marcat pel Tribunal Suprem, on ha d'acudir el 17 de setembre per afrontar la causa per la inhabilitació dictada per la pancarta del llaç groc. Torra, a banda, ha insistit que la pandèmia no ha de servir per "relegar" la independència, a la qual només s'hi arribarà -ha dit- "exercint-la". "Hem d'arriscar per guanyar", ha remarcat.Fa tan sols uns dies, Carles Puigdemont -amb qui el president es va trobar ahir davant la tomba d'Antonio Machado a Cotlliure- va defensar també des de la UCE que la "confrontació intel·ligent" era l'única manera de fer avançar el procés. "Tots som conscients que el camí és tan difícil que hi hagi qui decideixi que no paga la pena. Però de l'Estat no en sortirà mai una plataforma negociadora per l'autodeterminació de Catalunya", va assenyalar l'expresident de la Generalitat.Torra ha optat per no donar cap pista sobre la data de les eleccions catalanes, que generen debat dins les sigles de Junts per Catalunya (JxCat) -Puigdemont i el seu entorn aposten per ajornar-ne la convocatòria immediata i hi ha veus que defensen, fins i tot, esgotar la legislatura malgrat que el mateix president ha admès que el Govern no té "recorregut polític- i que ja no podran ser a principis d'octubre. Sí que ha aprofitat per demanar disculpes pels moments "incomprensibles" que s'han viscut a l'executiu degut a les desobediències entre socis, missatge que ja va desplegar en una entrevista publicada aquesta setmana en tres entregues l'Agència Catalana de Notícies (ACN).Abans de pronunciar la conferència, Torra ha entregat el premi Canigó al diari Vilaweb , que ha estat entregat a Vicent Partal i Assumpció Maresma, fundadors d'una publicació que enguany ha complert vint-i-cinquè aniversari. Tots dos han reivindicat els orígens del projecte i Maresma ha anunciat que el diari obrirà una delegació a València. "Sense la participació dels 20.000 subscriptors, això no seria possible", ha apuntat. El president els ha felicitat per la "tradició, rigor i compromís" que, segons ell, té Vilaweb, i ha aprofitat per reivindicar la figura d'Eugeni Xammar, que ell té apamada.En el manifest de cloenda, Jordi Casassas, rector de la UCE, ha reclamat unitat als partits per aconseguir la independència, i ha apotat per una "ciutadania lliure" allunyada de la "manca d'esperit crític que s'està imposant". Aquesta edició de la Universitat ha estat marcada per la pandèmia, amb actes telemàtics i els assistents físics limitats al màxim. Hi han passat membres del Govern -de Torra a dos consellers com Mariàngela Vilallonga i Damià Calvet- i també s'ha premiat Josep Espar Ticó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor