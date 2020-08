En només un dia van morir 913 persones a les residències de Madrid

En 24 hores 913 persones varen morir a les residències de la Comunitat de Madrid. Es tracta d'una de les xifres més colpidores i que s'ubica durant l'estat d'alarma, concretament el 7 d'abril. Són les dades oficials de la Conselleria de Salut, a les quals a tingut accés InfoLibre Per entendre la magnitud de les xifres cal remuntar-se als primers mesos de la pandèmia, quan la corba de contagis estava disparada i les residències es van convertir en un dels focus de propagació. Segons recull el mitjà, entre mitjans de març i finals d'abril van morir 9.740 majors als geriàtrics de Madrid. Però com es va arribar a aquest punt?El col·lapse dels hospitals a Madrid va fer que el 19 de març i la ràpida propagació del virus dins dels centres geriàtrics, va fer que es prengués una decisió: restringir els trasllat dels més grans als hospitals. El govern d'Isabel Díaz Ayuso va aprovar el protocol pel qual es donava aquesta ordre i que, segons InfoLibre, els 20 dies posteriors a la seva aprovació va causar la mort de 5.343 persones a les residències sense rebre atenció hospitalària. Un 84% de les defuncions produïdes durant aquell període.El mitjà explica que durant aquell temps el govern de Díaz Ayuso no va executar cap de les tres alternatives que tenia davant del col·lapse del sistema públic hospitalari. No va traslladar els residents malalts a Ifema, ni va utilitzar la xarxa privada per atendre'ls i tampoc va medicalitzar les residències.

