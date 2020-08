Dos accidents mortals de motocicletes al País Valencià

Dues persones han mort, entre elles una menor de 17 anys, en dos accidents de motocicleta, que s'han produït aquest dissabte per sortides de via en els termes municipals d'Algemesí i Agullent, a València.En el cas d'Algemesí, l'accident s'ha produït a les 21.54 hores al punt quilomètric 0,970 de la CV-515 en sentit Sueca, quan un motorista de 31 anys ha perdut el control, ha caigut, ha quedat estès a la carretera i l'ha atropellat un cotxe, tal com ha informat el Centre de Gestió de Trànsit de València (CGTV).En arribar, el SAMU de l'Alcúdia ha confirmat la mort, ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).L'altre accident s'ha registrat a les 22.37 hores al punt quilomètric 2,800 de la CV-666, quan dos menors de 17 anys muntats en una moto han perdut el control i han sortit de la via.Segons el CICU, una de les joves ha mort a l'instant, mentre que l'altra ha estat evacuada a l'Hospital d'Ontinyent, amb pronòstic reservat.

