Detenen a Terrassa un home acusat d'assassinar la seva germana

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un home de 46 anys, veí de Terrassa, per haver assassinat presumptament la seva germana, de 51 anys. Segons un comunicat de la policia catalana, l'agressió va passar cap a un quart de deu del vespre en un domicili situat a l'avinguda Josep Tarradellas de la ciutat egarenca.En arribar al lloc, els agents van comprovar que la dona era morta. Per aquesta raó, van detenir el seu germà, que també era a l'habitatge, com a presumpte autor de l'homicidi.El detingut passarà a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa en les pròximes hores.

