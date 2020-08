Aragonès situa com a objectiu convèncer els votants indecisos del PSC i els comuns

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reconegut que entre els objectius de la formació hi ha "convèncer als votants del PSC i els comuns" que estan indecisos. En una entrevista al diari Ara, Aragonès qualifica a Podem de republicans "asimptomàtics". "Per això és important dirigir-nos al conjunt de la ciutadania", apel·la, tot fent una crida, d'una banda, als republicans espanyols a "ajudar-los perquè si alguna cosa pot obrir el pany de la república espanyola serà una república catalana independent"; i d'altra banda, als catalans "que encara no són independentistes però sí republicans".En l'entrevista que publica el diari Ara aquest diumenge, Aragonès manté que la família Borbó és una organització criminal. "Què hi ha més corrupte que el cap d'estat ho sigui perquè és fill d'una determinada persona i no perquè l'han escollit?", es pregunta. I reconeix que busquen els votants del PSC i els comuns, criticant com estan afrontant les dues formacions la polèmica de la monarquia. "Per això és important dirigir-nos al conjunt de la ciutadania i això és el que fa ERC. Anar-hi a convèncer el que no està convençut", afegeix.En l'entrevista, Aragonès reconeix que, a hores d'ara, els pressupostos del 2021 estan "a l'espera" per la possibilitat de l'avançament electoral. En aquest sentit, insisteix en el posicionament dels republicans de què la crida a les urnes es faci abans que s'inhabiliti al president Quim Torra. "A mi em pertocaria fer algunes de les funcions de manera interina, però això no és tenir un president", diu.Sobre com han estat les relacions amb JxCat en aquest darrer mandat, assegura que cal fer "autocrítica" i "admetre que ens cal consens estratègic". Aragonès, però, no vol valorar el comportament dels seus socis de Govern i assegura que les dues formacions tenen "un objectiu compartit". Per aquesta raó afegeix que a ells, no els trobaran "perdent el temps en criticar l'independentista del costat".Després que Carles Puigdemont hagi apuntat a la "confrontació intel·ligent" com a mecanisme per assolir la república, el líder d'ERC considera que és "la negociació i el diàleg el que ha de ser tan intel·ligent com la confrontació". Hi afegeix que el que cal és "forçar l'Estat a la negociació".Aragonès reconeix que si Pedro Sánchez vol l'aval d'ERC per poder tirar endavant els pressupostos de l'Estat abans haurà de "recuperar el crèdit perdut". La manera, afegeix, és "revertint la política antirepressiva", que a parer seu, es tradueix en l'amnistia dels presos i, en segon lloc, seient a negociar amb el Govern català una "via política, que per ERC és un referèndum d'autodeterminació prèvia amnistia".

