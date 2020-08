VÍDEO Robert Pattinson, el nou Bruce Wayne a «The Batman»

La matinada d'aquest diumenge s'ha estrenat el tràiler de la nova pel·lícula The Batman. Aquest cop qui posa cara al superheroi de l'univers DC no és altre que Robert Pattinson, conegut per altres interpretacions com la d'Edward Cullen a Crepúscle, personatge amb el qual molta gent el segueix identificant.De fet, la producció del film dirigit per Matt Reeves, va estar en el centre de l'huracà quan es va saber que Pattinson seria qui encarnaria Bruce Wayne. Així i tot, el to fosc del tràiler pareix prometre que el passat de l'actor en altres produccions quedarà enrere. Encara que caldrà esperar a l'octubre del 2021, quan s'estreni la pel·lícula, per comprovar que això així.Altres cares famoses que participen en la producció són Zoë Krayitz, Paul Dano i Collin Farrell, que donaran vida als icònics personatges de Catwoman, The Riddler i Penguin.

