La pèrdua de l'olfacte, clau per diferenciar la Covid-19 dels refredats

Una nova investigació d'un grup europeu d'experts en trastorns de l'olfacte ha mostrat com la pèrdua d'olor associada a la infecció per Covid-19 difereix del que típicament es pot experimentar amb un refredat fort o una grip. Un avenç que podria ser clau en els primers moments que s'ha de destriar els pacients de coronavirus dels que tenen un constipat i no es disposen de proves convencionals."Això és molt emocionant perquè significa que les proves olfactives i gustatives podrien utilitzar-se per discriminar entre els pacients de Covid-19 i les persones amb un refredat o grip regular. Encara que aquestes proves no podrien substituir els instruments de diagnòstic formals, com els hisops de coll, podrien ser una alternativa quan no es disposa de proves convencionals o quan es necessita una detecció ràpida, en particular en el nivell d'atenció primària, en els departaments d'emergència o en els aeroports", apunta l'investigador principal de l'equip Carl Philpott.Aquest nou estudi, publicat a la revista Rhinology, és el primer a comparar com les persones amb trastorns de l'olfacte i el gust relacionats amb la Covid-19 difereixen d'aquells que tenen altres causes d'infeccions del tram respiratori superior.Les principals diferències trobades són que, encara que els pacients amb Covid-19 també perden el sentit de l'olfacte, poden respirar lliurement, no tendeixen a tenir el nas tapat o degotant i no poden detectar els sabors amargs o dolços. Aquestes troballes donen pes a la teoria que la Covid-19 infecta el cervell i el sistema nerviós central."La pèrdua de l'olfacte i el gust és un símptoma prominent de la Covid-19, però també és un símptoma comú de tenir un refredat fort. Volíem saber exactament què diferencia la pèrdua de l'olfacte provocat pel coronavirus amb el tipus de pèrdua de l'olfacte que es pot tenir amb un refredat i el nas tapat", explica Philpott.L'equip d'investigació va dur a terme proves d'olfacte i gust en 10 pacients de Covid-19, a 10 persones amb refredats forts i un grup de control de 10 persones sanes, tots aparellats per edat i sexe. Els investigadors van trobar que la pèrdua d'olor era molt més profunda en les patents de Covid-19. Eren menys capaços d'identificar les olors, i no eren capaços d'identificar els sabors amargs o dolços. De fet, era aquesta pèrdua de l'autèntic sabor la que semblava estar present en els pacients de Covid-19 en comparació amb els que estaven refredats.

