Ester Capella denuncia que el Suprem funciona «per raons d'Estat i no per raons de dret»

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha assegurat que les decisions del Tribunal Suprem sobre la situació dels presos polítics es guien per "raons d'Estat" i no s'ajusten al dret. "Nosaltres hem de criticar de forma oberta aquesta forma d'actuar perquè no té res a veure amb el dret. Funcionen per raons d'Estat i no per raons del dret", ha explicat aquest dissabte en declaracions a TV3.Capella adverteix que la doctrina que està aplicant l'alt tribunal amb els líders independentistes empresonats posa en entredit les polítiques penitenciaries dels darrers 40 anys i genera inseguretat jurídica a la resta de reclusos."La resolució que fa el Tribunal Suprem d'alguna manera qüestionant tot el que aquests 40 anys s'ha fet aplicant la llei orgànica general penitenciària, doncs qui genera aquesta incertesa i aquesta manera d'entendre diferent és el Suprem", ha explicat la consellera.En relació als presos i la suspensió cautelar del tercer grau dels reclusos de Lledoners, Capella ha defensat "el tercer grau és una manera de complir sentència, no és llibertat". I per tant, malgrat aquesta suspensió, no es qüestiona en cap cas la decisió presa pels funcionaris de la Generalitat ni tampoc el dret a la semillibertat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor