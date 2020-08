Òmnium reclama «unitat estratègica» a l'independentisme de cara a les eleccions

Òmnium Cultural exigeix "unitat estratègica" als partits independentistes de cara a les eleccions, ja que considera que actualment "no hi és". El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, assenyala que "és imprescindible anar de la mà" i creu que "no es pot negar cap tipus de via si és democràtica i pacífica". "Fa tres anys que ho demanem. Hi ha d'haver una estratègia unitària", assenyala Mauri.El vicepresident d'Òmnium també ha aprofitat per denunciar el que considera com una "conxorxa" de diferents poders de l'Estat per "permetre" que el rei emèrit "fugi de la Justícia". "Ja sabem que el Suprem no li farà res, però sí la Justícia internacional", ha lamentat Mauri.En aquest sentit, Mauri ha recordat que d'aquí poc farà tres anys que Jordi Cuixart és a la presó i que no tenen resposta sobre la querella que han presentat contra l'emèrit. El vicepresident d'Òmnium ha deixat clar que "no tenen cap confiança" amb Marchena que és qui ha de decidir sobre la denúncia de l'entitat. "No pararem fins que no passi comptes aquesta monarquia que és responsable de la repressió contra l'independentisme", assenyala Mauri. El vicepresident de l'entitat lamenta que el rei hagi marxat a un país que no té tractat d'extradició amb Suïssa. "És evident que no hi ha una separació de poders a l'estat espanyol", remarca.En relació a les futures eleccions a la Generalitat, Mauri ha lamentat que no hi hagi unitat estratègica entre totes les forces polítiques sobiranistes, malgrat que ho demanen des de fa tres anys. Mauri ha avalat totes les opcions i deixa clar que "totes les vies si són pacífiques i democràtiques"."Hem d'enfrontar-nos a un estat que no té cap tipus de compassió ni voluntat de parlar, però nosaltres no renunciarem mai a agafar la bandera del diàleg, per poder donar aquest dret a la ciutadania, aquest dret a l'autodeterminació, per tant reclamem aquesta unitat", ha reblat Mauri.Tot plegat en un acte a la Plaça Josep Pla de Figueres on Òmnium ha seguit presentant la campanya "Fem-la caure", per denunciar "la corrupció de la corona".

