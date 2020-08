Paluzie: «És amb la pandèmia quan té més sentit que mai que reclamem la independència»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie ha anunciat que aquest Onze de setembre hi haurà concentracions simultànies arreu del país que les territorials de l'ANC ja estan preparant. "És ara amb la pandèmia quan té més sentit que mai que reclamem la independència, no tenim els instruments per afrontar la crisi", ha afirmat Paluzie durant el seu discurs a la manifestació convocada aquest dissabte a Salou. La presidenta de l'entitat ha assegurat que si en les pròximes eleccions autonòmiques se supera el 50% dels vots independentistes "la pròxima legislatura sigui la legislatura de la independència". A més, ha demanat als partits que no facin "espectacles", en relació a la resolució del Parlament sobre la monarquia espanyola, alhora que ha tornat a reclamar unitat.La protesta, convocada aquesta tarda al passeig Jaume I per grups independentistes, s'ha pogut celebrar tot i l'oposició de l'Ajuntament, que va demanar a la Generalitat que no l'autoritzés arran de les mesures sanitàries per lluitar contra els contagis del coronavirus. En aquest sentit, Paluzie ha defensat que "no podem renunciar als drets fonamentals, és una organització seriosa i manté les distàncies" i ha advertit que "hi ha alcaldes del país que aprofiten per negar aquests drets".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor