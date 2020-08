Centenars d'independentistes a Salou malgrat el rebuig del govern municipal

Tarda de protestes aquest dissabte a Salou. L'independentisme havia convocat, mitjançant la Plataforma per la Llibertat i la Democràcia de Cambrils, Salou i Vila-seca, una concentració estàtica al passeig Jaume I. L'acte s'ha iniciat a un quart de vuit del vespre, uns vint minuts després que els manifestants convocats per Vox es posessin a lloc per oposar-se a la convocatòria sobiranista.Com l'any passat, la quantitat de persones aplegades per uns i per altres era radicalment diferent. Mentre els espanyolistes han pogut agrupar una vintena de persones, la concentració de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i els CDR ha aplegat centenars de persones en una performance que ha ocupat molt d'espai a causa de la distància de seguretat.Una batucada de Riudoms (Riudrum's), ha amenitzat l'inici de l'acte, presidit per una estelada de grans dimensions i que ha comptat amb diferents reivindicacions per part dels assistents: "Fora les forces d'ocupació", "Prou monarquia", "Més sanitaris i menys soldats" o "1 d'octubre, ni oblit ni perdó". Alhora, han dut a terme un minut de silenci per les víctimes de la Covid-19 i pel tercer aniversari dels atemptats.Si bé la majoria de turistes i de vianants s'ho han mirat amb expectació o bé han ignorat l'acte, sí que hi ha hagut alguns crits contraris des de balcons o des del mateix carrer. Una manifestant que es dirigia a la contramanifestació organitzada per la ultradreta s'ha passejat pel mig dels independentistes amb un megàfon fent sonar l'himne d'Espanya. Tot i això, no hi ha hagut cap incident remarcable durant la mitja hora que durat la concentració.La protesta s'ha pogut celebrar tot i l'oposició de l'Ajuntament, que va demanar a la Generalitat que no l'autoritzés arran de les mesures sanitàries per lluitar contra els contagis del coronavirus. En aquest sentit, un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra ha vetllat perquè aquest es pogués celebrar."No podem renunciar als drets fonamentals, és una organització seriosa i manté les distàncies", ha asseverat la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, que ha advertit que "hi ha alcaldes del país que aprofiten per negar aquests drets".Paluzie ha anunciat que aquest Onze de setembre hi haurà concentracions simultànies com la de Salou arreu del país que les territorials de l'ANC estan preparant. "És ara amb la pandèmia quan té més sentit que mai que reclamem la independència, no tenim els instruments per afrontar la crisi", ha afirmat Paluzie durant el seu discurs al passeig Jaume I.La presidenta de l'entitat ha afegit que si en les pròximes eleccions autonòmiques se supera el 50% dels vots independentistes "la pròxima legislatura sigui la legislatura de la independència". A més, ha demanat als partits que no facin "espectacles", en relació a la resolució del Parlament sobre la monarquia espanyola, alhora que ha tornat a reclamar unitat.L'acte s'ha finalitzat amb la lectura del manifest, que ha reclamat a partits, entitats i sindicats construir una estratègia comuna per construir la República catalana.

