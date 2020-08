Torra i Puigdemont visiten la tomba de Machado a la Catalunya Nord

Retrobats a casa amb el president @KRLS. Hem aprofitat per visitar la tomba d'Antonio Machado. pic.twitter.com/0Tfi3T76N7 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 22, 2020

Sempre que visito Cotlliure, des dels anys vuitanta, aprofito per fer una visita a la tomba de Machado i la seva mare, Ana Ruiz, morts a l'exili. Avui he tingut l'honor de fer-ho amb el president @QuimTorraiPla, retrobats en terres catalanes. https://t.co/GQAxvF1JXs — Carles Puigdemont (@KRLS) August 22, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont s'han retrobat aquest dissabte a la Catalunya Nord, on han visitat la tomba del poeta espanyol Antonio Machado situada a Colliure.Tots dos s'han vist el dia abans que Torra tanqui la 52 edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) i sense que encara hi s'hagi fixat una data per les properes eleccions catalanes. Durant el seu pas per la UCE, Puigdemont ha explicat que dona per liquidada la via pactada i ha fet una crida a la «confrontació intel·ligent» amb l'Estat. La UCE va arrencar a principis d'aquesta setmana amb més de 200 alumnes matriculats. La diferència d'aquest any ha estat que, a causa de la pandèmia, els actes s'han hagut de fer de forma virtual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor