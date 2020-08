Una baralla a la Jonquera acaba amb dos detinguts i un ferit per un ganivet de grans dimensions

Una baralla entre cinc persones a la Jonquera (Alt Empordà) ha acabat amb dos detinguts i un home ferit en una mà després que un altre li fes un tall amb un ganivet. Els fets han passat pels volts de quarts de tres de la tarda en una zona propera on hi ha la comandància de la Guàrdia Civil de la localitat. Segons ha pogut saber l'ACN, els cinc homes s'haurien discutit per un tema relacionat amb les drogues i han començat una baralla a cops de pedra.En un moment de la trifulga, un dels homes n'ha ferit un altre amb un ganivet de grans dimensions. Finalment, la cosa no ha anat a més, i la Policia Nacional ha acabat arrestant dues persones que han participat a la disputa.

