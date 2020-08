La Terra ja ha esgotat tots els recursos que produeix en un any

El planeta Terra arriba aquest dissabte, 22 d'agost, a la data de sobrecapacitat natural, és a dir, quan s'acaben tots els recursos naturals que és capaç de regenerar en un any. Així ho explica WWF, l'ONG Fons Mundial per la Natura, que demana canvis profunds tant col·lectius com individuals en el sistema de producció i consum per aconseguir acabar amb aquesta "hipoteca" el 2050.Ho fa a través de la campanya "Acord per la naturalesa i les persones" que insta a posar fre a la pèrdua d'espècies, la destrucció de l'habituat i a reduir la petjada a ecològica. També insta als governs a impulsar "noves polítiques" i que aprofitin els fons que s'inverteixin en la reconstrucció econòmica per una transició verda, justa i resilient.En declaracions a Europa Press, el coordinador de conservació de WWF, Luis Suárez, explica que els plans haurien d'impulsar activitats que contribueixin a la descarbonització de l'economia, a reduir les emissions de gasos de l'efecte hivernacle i a fer front al canvi climàtic. Però també fan falta canvis individuals.Segons Suárez, aquest 2020, el "Dia de la sobrecapacitat de la Terra" -la data en què s'han consumit "tots els recursos naturals que el planeta és capaç de generar en un any- s'ha ajornat fins al 22 d'agost, a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, ja que anys enrere era el 31 de juliol.La paralització de l'economia ha suposat un "menor impacte" en alguns elements que són claus per mesurar la data. Es tracta, per exemple, de la tala forestal o les emissions de gasos d'efecte hivernacle.Pel que fa a Espanya, Suárez indica que es manté en la mateixa línia que la Unió Europea, és a dir, que consumeix 2,5 planetes cada any. Tot i això, es va arribar a la data de sobrecapacitat el passat 27 de maig, un dia abans que el 2019.La mitjana mundial se situa en 1,6 planetes, però hi ha moltes diferències entre països. Per exemple, Qatar lidera el rànquing, segons Global Footprint Network, que apunta que un ciutadà necessitaria gairebé 9 planetes (8,83) per satisfer la demanda de recursos."Vivim a un planeta amb recursos limitats. Consumim per sobre de la capacitat de regeneració del nostre planeta. El nostre sistema alimentari és insostenible, malgastador i genera pobresa i desigualtat", conclou WWF.

