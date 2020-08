Brot al camí de Sant Jaume per una peregrina que no va esperar els resultats de la PCR

El Servei Gallec de Salut ha alertat d'un brot de coronavirus al Camí de Sant Jaume. El focus són vuit casos vinculats a a una peregrina madrilenya que va fer un tram del camí després d'haver realitzat una PCR sense esperar el resultat.Aquest cas és un dels múltiples fronts que ara mateix té obert el govern gallec en plena pandèmia i que ja s'ha agreujat amb dues morts i 250 nous positius. Segons informa la Xunta es tracta xifres màximes que no s'havien tornat a registrar des del 6 d'abril.El brot es va detectar a través del cas d'una peregrina madrilenya de 53 anys que feia la ruta en un grup de 17 persones i que es va començar a sentir malament a l'alçada de Palas de Rei (Lugo). Va ser llavors quan es va fer la PCR, i malgrat no saber encara el resultat, va decidir fer la següent etapa del camí, fins a Arzúa (La Corunya). Un cop va saber que havia donat positiu, es va fer el rastreig de contactes, localitzant-ne altres set, que van tornar als seus llocs d'origen per passar la quarantena. D'aquesta manera el Servei Gallec de Salut ha donat per resolt el cas, segons recull La Vanguardia

