El restaurant de Chicote tanca per coronavirus

Puertalsol, el restaurant del cuiner madrileny Alberto Chicote, ha anunciat que tancarà de manera temporal, a partir d'aquest mateix dissabte, després d'haver detectat un positiu de coronavirus entre els membres de la plantilla.Ha estat anunciat en un comunicat a través de les xarxes socials on s'explica que la resta de treballadors es troben en "perfectes condicions aparentment" i que s'han respectat "punt per punt" les mesures de seguretat recomanades durant el mes i mig que el local ha estat obert.Des de la direcció del local també lamenten que "l'estricte compliment de les normes de seguretat" no els ha lliurat "d'un desgraciat contagi" d'un dels treballadors i desitgen poder comunicar el més abans possible el retorn així com la ràpida recuperació de l'empleat. Asseguren que "de seguida que es normalitzi la situació" tornaran a reprendre l'activitat.

