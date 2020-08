Convocada una manifestació a Barcelona en suport al poble de Bielorússia

La comunitat bielorussa de Catalunya ha convocat un acte de suport al poble belarus aquest diumenge a Barcelona. Serà a les 6 de la tarda a la plaça de la Catedral. Tal com explica en una nota, "el país està vivint una forta repressió i violència per part de la policia, i hi ha dues morts, centenars de ferits i milers de detinguts".El país està vivint vagues i mobilitzacions massives en protesta pel resultat de les passades eleccions del 9 d'agost, en què el president del règim Lukaixenko s'atribuïa el 80% dels vots, i que es considera fraudulent."Molts països i organitzacions internacionals donen suport a les protestes. Catalunya i Barcelona no podem quedar-nos al marge i per això diumenge ens manifestarem per donar suport a totes les dones i homes que estan lluitant per la democràcia i la seva llibertat, amb l'himne que ens uneix L'Estaca/Mury", conclouen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor