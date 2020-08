L'OMS recomana portar mascareta a partir dels 12 anys

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que els nens majors d'11 anys portin mascareta facial en les mateixes condicions que els adults. Tal com han publicat aquest divendres en un document, recomanen seguir les recomanacions de l'OMS així com les directrius nacionals de cada país.D'aquesta manera, tant l'OMS com el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) no recomanen l'ús de mascaretes en infants d'entre els 6 i 11 anys, però sí que se'ls tingui en consideració en zones "amb una transmissió intensa de virus" o en entorns especials com les escoles.Tal com recull EuropaPress, ambdues agències expliquen que hi ha situacions en què les mascaretes poden interferir en el procés d'aprenentatge i suposar un impacte negatiu en les activitats. Per això, entenen que no s'ha d'obligar els més petits a portar-la, ja que, a més, no poden posar-se-la ni treure-se-la correctament. De fet, es recomana que els infants de fins a cinc anys que en portin, sigui pel motiu que sigui, que estiguin sota supervisió.Pel que fa a la incidència del virus, l'OMS indica que "tot i la limitada evidència", els infants poden tenir una menor susceptibilitat a la infecció en comparació als adults; i que els adolescents poden desenvolupar un paper més actiu en la transmissió.

