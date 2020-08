El calendari escolar del curs 2020-2021

La tornada a l'escola aquest any està marcada per la incertesa i els dubtes davant la pandèmia del coronavirus. L'ús de mascaretes, les ràtios d'alumnes o com controlar els contagis són temes que porten de cap tant als educadors com a les famílies.Malgrat tot això, i la por que es tornin a aturar les classes abans d'hora, Educació ja té calendari amb totes les dates fixades.: inici de les classes pels alumnes de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. També afecte comencen els cursos de formació específics per a l'accés a cicles de grau mitjà, els cursos de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes.grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny. No més tard d'aquesta data també han d'haver començat les classes als ensenyaments de centres i aules de formació d'adults.inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021Del 27 de març al 5 d'abril de 2021: vacances de Setmana Santa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor