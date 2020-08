Creixen els positius i els contactes que no compleixen la quarantena a Madrid

El viceconseller de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero, ha alertat aquest dissabte que el nombre de positius de coronavirus i els seus contactes que se salten la quarantena augmenta "cada setmana". "Ens consta i ens arriba que en el seguiment de casos positius i contactes o bé no s'ha realitzat l'aïllament o no s'ha realitzat la quarantena com correspon", ha assenyalat durant la seva visita a Móstoles, on s'estan realitzant avui PCR aleatòries a població entre 15 i 49 anys.Així, ha assenyalat que per fer front a aquesta circumstància s'està treballant en "fer autos" perquè un jutge determini el "seguiment per autoritat policial" d'aquestes persones que no compleixen el seu aïllament.D'altra banda, Zapatero ha explicat que aquest divendres, quan es va recomanar a la població de Madrid que es quedés a casa a les zones amb més contagis, es pretenia fer arribar la necessitat de "protegir i garantir la seguretat" dels madrilenys. "He d'enviar missatges a la ciutadania perquè entenguin que en aquest moment cal protegir-se, hi ha una transmissió alta a Madrid, sabem en quins barris i que hi ha població vulnerable aquí", ha insistit el viceconseller.En aquesta línia ha insistit que estan convençuts que el virus es transmet "quan s'ajunta gent" i quan "es mou", pel que ha demanat responsabilitat durant aquesta etapa de la crisi. "Vull pensar que estem en un horitzó de solució, la vacuna que serà part de la solució al que està passant", ha afegit.Finalment, ha indicat que a Madrid s'està constatant que els brots familiars són "una part molt important de la reactivació de virus". "No és un missatge alarmista sinó que pretenem que s'entengui i assumeixi", ha tancat.

