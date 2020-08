Mor a l'hospital un nen de 10 anys rescatat en una platja de Badalona

Un nen de 10 anys ha mort aquest dissabte a la matinada. Va quedar en estat crític després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja de l'Estació de Badalona. Els serveis d'emergència, després d'intentar reanimar-lo, van traslladar-lo d'urgència a l'hospital, on malauradament ha mort aquesta nit.Aquest dissabte al migdia també ha mort un home de 60 anys a la platja de la Barra de Sitges. El servei de socorrisme ha intentat reanimar-lo mentre no arribava el SEM, que hi han desplaçat dues dotacions terrestres i un helicòpter, no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquestes dues, ja són 23 les persones que han mort aquest estiu a les platges catalanes.

