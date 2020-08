La policia local d'Alacant interposa 25 multes per fumar sense mantenir la distància de seguretat

La policia local d'Alacant ha denunciat durant la matinada de dissabte a 25 persones per fumar sense mantenir la distància de seguretat obligatòria i a 29 per no portar la mascareta, en el marc del dispositiu que vetlla pel compliment de les mesures per frenar el coronavirus.Durant la nit, els agents també han ordenat el tancament d'un local de copes a l'avinguda Costa Blanca per no ajustar-se a la llicència de l'activitat permesa i han estat notificats altres vuit locals del centre.En total es van posar 7 denúncies a la tarda per no portar mascareta i altres 22 durant el servei nocturn. A més, es van aixecar 34 actes de sanció per consumir alcohol a la via pública. Pel que respecta a la nova normativa que prohibeix fumar sense mantenir la distància de seguretat, es van multar 25 persones per incomplir-la. Durant aquest mateix temps, també van ser sancionats cinc establiments per seguir oberts passada la mitjanit i es van aixecar 18 actes per no mantenir la distància interpersonal als locals. A més, també es van interposar cinc multes per tinença de drogues.Les patrulles de la policia local del servei nocturn van haver d'actuar especialment a la platja del Postiguet, quan van detectar que hi havia unes 200 persones repartides en diferents grups a la sorra. Aquestes, un cop es van apropar els agents, van posar-se les mascaretes i van abandonar les ampolles d'alcohol i les llaunes de cervesa que tenien. Passades les tres del matí es va ordenar el desallotjament de tota la gent que hi havia a la platja, atès que a partir d'aquella hora la zona ha de quedar buida perquè puguin accedir els serveis de neteja.

