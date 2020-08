Mor una dona de Vic en un accident de cotxe al Pedraforca

Una veïna de Vic, A.R.A de 43 anys, ha perdut la vida aquest matí en un accident de cotxe al Pedraforca. Tal com explica Bombers, l'accident ha tingut lloc en una pista forestal, de la zona del Pla del Collell, i el vehicle ha sortit de la via i s'ha acabat precipitant per un barranc.La conductora ha perdut la vida per l'accident mentre que l'altra ocupant ha resultat ferida de gravetat, ja que ha patit un politraumatisme. Els GRAE l'han atès in situ i el SEM l'ha evacuada en helicòpter fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Aquesta pista, que va de Saldes al pàrquing del peu del Pedraforca, a l'hivern acostuma a estar tancada.Els Bombers de Generalitat han rebut l'avís poc abans de les nou del matí. Fins al lloc s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat amb dues dotacions del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), una per terra i l'altre per aire, cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter i dues ambulàncies del SEM.Amb aquesta víctima, són 70 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

