Les seqüeles del coronavirus també podrien afectar els asimptomàtics

Més enllà de la lluita contra el virus, una de les altres grans preocupacions dels experts són les seqüeles que deixa la Covid-19 en els seus pacients. S'ha parlat de les afeccions a nivell pulmonar i, fins i tot, cerebral en aquelles persones que han estat hospitalitzades o que han presentat símptomes però, què passa amb els asimptomàtics? També poden desenvolupar seqüeles?L'experta en epidemiologia Catalina Yépez i ex-assessora de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS) defensa que sí. Segons recull ha publicat EFE i recullen diversos mitjans, hi ha estudis que mostren que el coronavirus també pot desencadenar conseqüències cardíaques i cerebrals en les persones que contreuen la malaltia, tot i que no presentin símptomes.La investigadora explica que una de les afeccions que poden patir els asimptomàtics és la coneguda com a "boira de la Covid", que fa que els pacients presentin confusió mental i tinguin dificultats per articular paraules o fer operacions matemàtiques simples. Així mateix, també es té constància d'atletes que s'han infectat sense saber-ho i que, un cop passada la Covid-19, han patit fatiga i cansament durant la realització de determinades activitats que no els suposaven cap mena d'esforç.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor