Aragonès respon Puigdemont i diu que el diàleg ha de ser tan intel·ligent com la confrontació

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha respost aquest dissabte Carles Puigdemont i ha assenyalat que la negociació i el diàleg han de ser igual d'intel·ligents que la confrontació. El líder de JxCat, des de l'UCE aquest divendres, donava per acabada la via pactada i cridava a la "confrontació intel·ligent" . "Confrontació, diàleg i mobilització en tots els àmbits han de fer-se sempre amb intel·ligència", ha concretat el republicà des de Campdevànol.Aragonès reclama una "estratègia compartida" entre les diferents forces independentistes i reivindica "el potencial extraordinari" que té el sobiranisme a Catalunya.En relació amb la data de les eleccions, Aragonès ha tornat a reclamar que sigui el president Torra qui fixi el dia i no pas el jutge Marchena. "Aquesta és l'opinió d'Esquerra Republicana i és el que li he traslladat al president en privat. Espero que ho tingui en compte", ha remarcat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor