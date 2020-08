L'Hospital Clínic redueix a la meitat la mortalitat del coronavirus amb intel·ligència artificial

🔬🦠 Un estudi pioner de l'@hospitalclinic i l'@idibaps, basat en estratègies d'intel·ligència artificial, ha permès preveure complicacions en pacients amb Covid-19 de manera automàtica i en temps real, i administrar-los tractaments personalitzats de manera precoç. pic.twitter.com/bl3VFs87vn — Salut (@salutcat) August 22, 2020

Tres tipus de complicacions



Carolina García-Vidal, investigadora del grup d'infeccions nosocomials del Clínic i coordinadora de l'estudi, explica que van detectar que els malalts de Covid-19 podien tenir tres tipus de complicacions: inflamació, hipercoagulació o noves infeccions per virus i bacteris diferents. Aleshores van detectar certs paràmetres que permetien predir aquestes complicacions.



Amb l'eina informàtica creada es podien seguir aquests paràmetres en temps real a tots els pacients i activava una alarma quan algun d'aquests paràmetres indicava que el pacient empitjoraria. Per això, activaven preventivament especialistes de diverses unitats per aplicar un tractament personalitzat. Carolina García-Vidal, investigadora del grup d'infeccions nosocomials del Clínic i coordinadora de l'estudi, explica que van detectar que els malalts de Covid-19 podien tenir tres tipus de complicacions: inflamació, hipercoagulació o noves infeccions per virus i bacteris diferents. Aleshores van detectar certs paràmetres que permetien predir aquestes complicacions.Amb l'eina informàtica creada es podien seguir aquests paràmetres en temps real a tots els pacients i activava una alarma quan algun d'aquests paràmetres indicava que el pacient empitjoraria. Per això, activaven preventivament especialistes de diverses unitats per aplicar un tractament personalitzat.

L' Hospital Clínic de Barcelona ha aconseguit reduir a la meitat la mortalitat en els seus pacients de coronavirus. I ho ha fet amb intel·ligència artificial. El centre, pioner en aquest àmbit, ha creat una eina informàtica per poder predir l'agreujament dels malalts de la Covid-19 i personalitzar-los el tractament abans que empitjorin.Aquesta aplicació analitza més de 3 trilions de dades d'uns 2.000 pacients, cosa que ha permès crear patrons i comprovar quins tractaments són més efectius per a cada malalt i quan s'han d'administrar.L'eina permet seguir l'evolució en directe de centenars de pacients, així com el seu historial mèdic, i també identifica els pacients que ja no empitjoraran i a qui es pot donar l'alta hospitalària. El sistema ha permès identificar més del 90% dels pacients amb complicacions.Aquest programa s'estava treballant des de fa un any i mig de manera pionera al món, però s'ha accelerat a causa de la Covid-19. Així, per exemple, ja anteriorment podien preveure si un pacient de càncer seria infectat per un bacteri 24 hores abans que passés.Antoni Castells, director mèdic del Clínic, apunta que aquest sistema pot ser molt beneficiós si arriba una segona onada de casos.

