Set detinguts per 80 robatoris en camions i naus industrials de València, Madrid i Castella-la Manxa

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació "Or Nòrdic", ha detingut set persones -i n'investiga tres més- per pertànyer presumptament en una organització dedicada als robatoris de camions i naus industrials de València, Madrid i Castella-la Manxa. Se'ls atribueixen gairebé 80 delictes.Tal com recull EuropaPress, el grup blanquejava els diners obtinguts per la mercaderia robada amb la compravenda de xotxes de segona mà. De fet, s'ha pogut acreditar en la investigació la compravenda entre particulars de 342 vehicles, pels quals s'haurien obtingut més de 5,3 milions d'euros de beneficis.El robatori d'un camió que tenia 20 tones de material conegut com a or nòrdic, que va propiciar la investigació. Aquest material està compost per una aliatge de coure, alumini, zin i estany.Els investigadors també van detectar un augment de robatoris en camions carregats de mercaderies que seguien el mateix modus operandi. Aquesta xarxa recorria polígons industrials situats al voltant de les autovies A2 (Madrid-Barcelona) i A4 (Madrid-Andalusia), i a vegades també feien desplaçaments a la Comunitat Valenciana.S'emportaven el remolc amb un altre cap tractor de camió i el traslladaven a un altre lloc on inutilitzaven els dispositius de localització GPS, i després venien la mercaderia il·legalment. Els productes sostrets eren des d'alimentació, fins a roba, electrodomèstics o tecnologia. La valoració econòmica de cada botí s'enfilava als 100.000 euros.Si no podien robar camions, robaven a les empreses situades en els polígons industrials. Mentre uns vigilaven que no els descobrissin, la resta anul·lava el sistema de seguretat i acaba carregava el material robat en camió.A més, també amenaçaven i extorsionaven als camioners que acabaven de robar, i els demanaven un rescat a canvi de tornar-los el camió. Ho feien quan ja havien col·locat la mercaderia, i els forçaven a no denunciar el robatori mentre a canvi de no tornar a ser víctimes de la seva organització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor