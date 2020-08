Risc de rebrot a l'alça a Catalunya

El risc de rebrot a Catalunya augmenta dia rere dia. En mitja setmana, la taxa de referència del Departament de Salut per determinar-ho ha augmentat gairebé 20 punts, i ja es considerava elevat abans. Actualment se situa per sobre de 163, el pitjor escenari des de finals de juliol. La situació preocupa especialment a les autoritats, que situen els propers 15 dies com a "clau" per salvar la tardor En el balanç d'aquest dissabte, la conselleria ha notificat 1.282 contagis nous (la xifra total és de 119.379) i 16 víctimes mortals més (12.938 des de l'inici de la pandèmia). Pel que fa als hospitals, Salut registra un descens considerable dels ingressats. En 24 hores ha passat de 666 pacients a 631, 35 menys. A les UCI, en canvi, es comptabilitza un increment d'una desena de persones en estat greu. En aquests moments n'hi ha 131.

