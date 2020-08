L'estoc de remdesivir a Espanya s'esgotarà en «les properes hores» per l'increment de casos

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del Ministeri de Sanitat, assegura que les existències de remdesivir a Espanya, l'únic antiviral autoritzat per combatre la Covid-19, s'esgotarà "temporalment les properes hores" per l'increment de nous casos.En un comunicat, l'AEMPS precisa que en el moment de l'autorització, amb la situació epidemiològica del juliol, el laboratori titular del fàrmac va garantir un "estoc suficient de remdesivir per cobrir les necessitats fins a poder incrementar la producció". Espanya rebrà un nou enviament com a part del contracte de la Comissió Europea al llarg de la setmana que ve. Mentrestant es mobilitzarà la medicació sobrant d'assajos clínics per atendre els pacients.L'Estat va rebre el primer enviament dels tres previstos la setmana passada. El segon està previst per a la següent, però l'AEMPS treballa perquè es produeixi "tan aviat com sigui possible i eviti així tensions en la disponibilitat del medicament i l'intercanvi de medicines sobrants entre centres hospitalaris.En el mateix comunicat, l'AEMPS manté una comunicació "contínua i constant" amb la companyia sobre el remdesivir per "optimitzar" els tractaments amb la medicació disponible i fins que la producció permeti cobrir les necessitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor