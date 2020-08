Nissan ajorna l'inici de la producció de vehicles a la Zona Franca «més enllà» d'aquest dilluns

La direcció de Nissan ajorna l'inici de la producció de vehicles a la Zona Franca "més enllà" d'aquest proper dilluns, data prevista i acordada amb el comitè, per "motius externs aliens a l'empresa". La companyia indica que la "millor opció" per a la recerca d'alternatives de reindustrialització "sòlides" per al futur de les plantes de Catalunya és "reiniciar l'activitat tan aviat com sigui possible".En un comunicat, l'empresa precisa que la línia 2, que acobla les pick-up Nissan Navara, Renault Alaskan i Mercedes X-Class, iniciarà la producció el 7 de setembre, mentre que la línia 1, de la furgoneta 100% elèctrica e-NV200, començarà una setmana abans, el 31 d'agost.L'equip directiu de NMISA analitza ara alternatives "urgents i extraordinàries" per reiniciar l'activitat de la producció de vehicles "tan aviat com sigui possible".Els treballadors que no puguin desenvolupar les seves funcions en teletreball per la naturalesa de la seva tasca, hauran d'anar al lloc de feina per seguir un pla de formació amb un protocol sobre mesures de protecció i prevenció laboral per aplicar als centres de treball per al retorn de l'activitat "amb garanties sanitàries".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor