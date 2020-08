Moncloa defensa que les restriccions acordades amb les autonomies són «proporcionals»

El govern espanyol ha defensat que les restriccions acordades entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes són "proporcionals" i només requereixen ratificació judicial quan impliquen "privació o restricció de la llibertat o d'algun altre dret fonamental".Fonts de Moncloa han remarcat, després que un jutge de Madrid hagi anul·lat l'ordre de la Comunitat de Madrid que aplicava aquestes mesures, que "es basen en la legislació de salut pública que permet aquest tipus d'actuacions" i són els governs autonòmics els que les han d'adoptar. Sobre el fet que l'ordre de Sanitat no s'hagi publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Moncloa defensa que no era necessari."La declaració d'actuacions coordinades no és una disposició de caràcter general sinó un acte administratiu dirigit i notificat a destinataris concrets, les 19 comunitats i ciutats autònomes, no genera una obligació als ciutadans sinó exclusivament a aquestes administracions i, per tant, no requereix una publicació oficial", diuen.Entre les mesures que es van comprometre a transposar les autonomies hi ha la prohibició de no fumar al carrer si no es respecta la distància de dos metres i el tancament de locals d'oci nocturn.

