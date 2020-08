Un grup de balenes obliga a tallar el trànsit marítim al port de Barcelona

Aquest matí agents del Grup de Platges de la Guàrdia Urbana han localitzat des d'una de les nostres embarcacions, un grup de 4 cetacis aproximadament a 1 milla nàutica de la costa.



Els hem protegit en el seu camí de tornada a mar obert per evitar la resta del trànsit marítim. pic.twitter.com/Dgb7oLtEEG — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) August 21, 2020

El trànsit marítim del port de Barcelona s'ha vist interromput per un fet poc comú aquest divendres al matí: un grup de quatre balenes s'ha apropat a una milla nàutica de la costa. La perillosa proximitat dels cetacis a les embarcacions recreatives de la zona ha fet que algunes naus hagin hagut d'interrompre el seu rumb fins que els animals han marxat.La família de rorquals ha estat detectada pels agents del Grup de Platges de la Guàrdia Urbana, que els ha acompanyat fins que han tornat a mar obert.El grup estava constituït per tres exemplars adults d'uns 25 metres cadascun i una cria d'uns 10 metres. En un inici la policia les havia detectat a unes dues milles de la costa de Badalona. És freqüent que les balenes s'acostin a les platges cercant menjar, però sembla que els quatre animals s'havien apropat massa als vaixells que havien sortit de bon matí del port.En un primer intent, una embarcació de la Guàrdia Urbana els havia intentat portar a mar obert, però els animals han acabat virant direcció Barcelona. Ha estat aquí quan la situació s'ha fet encara més perillosa, tant per les balenes com pels vaixells, i s'ha donat l'avís a Salvament Marítim, que ha paralitzat el trànsit al port de Barcelona.Dues hores després del seu passeig prop de la costa barcelonina, les balenes han arribat a mar obert en perfecte estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor