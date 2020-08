Catalunya ja és present a la major xarxa de «think tanks» liberals del món

Ho tenien com a objectiu i finalment ho han aconseguit. Els membres de l'Institut Ostrom , laboratori d'idees impulsat per un grup de liberals catalans no amaguen la seva satisfacció per haver-se incorporat a l'Atlas Network, la xarxa de think tanks liberals més rellevant del món. Està formada per gairebé 500 centres de pensament d'arreu del món, entre els quals destaquen el Cato Institute i l'American Enterprise Institute (AEI) als Estats Units, el Fraser Institute canadenc, l'Adam Smith Institute (ASI) i l'Institute of Economic Affairs (IEA) al Regne Unit; l'Institut Timbro a Àustria o el Centre for Civil Society a l'Índia.Amb l'entrada a l'Atlas Network, l'institut català reforçarà la seva xarxa de relacions internacionals, a través de programes de recerca conjunt, i podrà accedir a noves fonts de finançament. Eric Herrera, president del centre català, considera que "es tracta d'una notícia molt important per nosaltres, però creiem que també ho és pel país perquè ens connecta amb institucions de prestigi internacional".L'Institut Ostrom Catalunya va néixer l'any passat a partir de la plataforma d'activistes liberals Catalans Lliures, que no amaga la seva proximitat al sobiranisme. La seva vocació ha estat sempre la d'incidir en el debat públic, que des del laboratori consideren que està massa hegemonitzat per les idees contràries al liberalisme. Dins de l'univers ideològic liberal, l'institut se sent molt a prop dels corrents llibertaris nord-americans, una part dels quals són propers al Partit Republicà. De fet, la seu de l'Atlas Network és a Arlington, a l'estat de Virgínia, a tocar de Washington.Molt actiu a les xarxes i en activitats culturals, l'Institut Ostrom ha convidat a Barcelona a personalitats com Deirdre McCloskey, catedràtica d'història econòmica a la Universitat d'Illinois; Chandran Kukathas, cap del departament de teoria política de la London School of Economics, i Stian Westlake, assessor de tres ministres britànics d'innovació. També destaquen els seus informes sobre fiscalitat, regulació de la competència i economia digital. L'institut no rep subvencions públiques i finança les seves activitats exclusivament a través del mecenatge privat i les aportacions dels seus socis, actualment més de 150.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor