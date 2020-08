Roben 70.000 euros a un matrimoni en ple carrer i perden els diners pel camí quan fugen

Atraco ayer en sucursal Banco Santander de torras i bages, (Barcelona). Los ladrones se van y se les caen Billetes. La gente pillando. pic.twitter.com/5kICfNMI44 — ACCION POLICIAL (@com_accion) August 18, 2020

A vegades la part més difícil d'un robatori no és aconseguir sostreure els diners, sinó no perdre'ls pel camí. Si no, que ho preguntin als quatre homes que, després de robar 70.000 euros a un matrimoni a Barcelona, van perdre'ls tots pel camí durant la fugida al mig del carrer. Una imatge insòlita que sembla treta d'alguna comèdia i que en pocs segons va girar la sort entre atracadors i víctimes.Els fets van ocórrer al passeig de Torres i Bages de Barcelona aquests dilluns quan, segons explica La Vanguardia , un matrimoni es disposava a ingressar 70.000 euros al banc. En aquell moment quatre homes els van assaltar robant-los l'efectiu, i va ser llavors, durant la fugida, quan es va produir l'escena de pel·lícula: durant el forcejament entre la parella i els atracadors la bossa, o bé es trenca o bé s'obre, i comencen a ploure diners.És llavors quan un jove que passava per allà ho veu i decideix començar a arreplegar els diners de terra i els posa dins d'una bossa amb la intenció de retornar-los als seus propietaris. D'altres, més "espavilats", agafen uns quants bitllets i marxen fent-se els suecs. L'escena, es gravada per un vianant que ho comparteix a les xarxes:De fet, la parella va estar de sort i va aconseguir recuperar una bona part. 55.000 euros dels 70.000 robats.Pel que fa els lladres, que anaven armats, van aconseguir fugir. Els Mossos tenen oberta un investigació per localitzar-los. Se'ls acusa d'un delicte de robatori amb violència a la via pública.

