El Govern intensifica els cribratges i les restriccions localitzades per salvar la tardor

"Cal un esforç molt superior", assegurava aquest divendres al migdia el president de la Generalitat, Quim Torra, després de la reunió del comitè de seguiment de la crisi del coronavirus. El temor més gran del Govern és que la pandèmia es descontroli -l'augment dels contagis es compta per milers diaris i els hospitals comencen a tenir més afluència- just a les portes del retorn de les vacances i, sobretot, de l'inici d'un curs escolar més incert que mai. És per això que l'executiu intensifica la política de cribratges massius -segell de Josep Maria Argimon des que ocupa la secretaria de Salut Pública- i emprèn noves restriccions quirúrgiques com les que entraran en vigor a Reus . El que més preocupa és que l'índex de rebrot -ara en 158,43- no va a la baixa.Pel que fa al primer capítol, el dels cribratges, es tracta essencialment de fer proves PCR que detectin asimptomàtics, perfils claus a l'hora d'entendre la transmissió del virus. Ja se n'han fet a dos barris de Barcelona - Torre Baró i Besòs -, a l'Hospitalet de Llobregat, a Granollers, a Sabadell, a Terrassa, a Reus i també en municipis més petits, com és el cas d'Albesa, a la Noguera. A partir d'aquest divendres se n'han fet més a l'Hospitalet, i en els propers dies els tests s'implantaran en barris de Cornellà. "Es tracta de ser proactius", repeteix aquests dies Argimon, que ahir ja va demanar minimitzar tan com sigui possible l'activitat social perquè és la base de bona part dels nous brots.A tot l'Estat n'hi ha 1.126, de brots, i el missatge que arriba de les autoritats és cada vegada més contundent. Fernando Simón, responsable tècnic contra la pandèmia del govern espanyol, va advertir ahir que les coses "no van bé" i va avisar que, amb aquest ritme de contagis, es tornarien a produir "molts morts" . Alba Vergés, consellera de Salut, ha alertat precisament des de Reus -primera ciutat del Camp de Tarragona on es faran proves PCR massives- que només hi ha quinze dies per rebaixar l'activitat del país abans de la tornada a la feina i que els alumnes tornin a omplir les escoles."Fem una crida a la ciutadania que només surti per a allò imprescindible i que redueixi al màxim l'activitat social. Limitar els aforaments a bars i restaurants no és l'objectiu, sinó no anar-hi si no és estrictament necessari", ha apuntat Vergés després de veure que per segon dia consecutiu els contagis vorejaven els 1.000 a Catalunya . La situació a Reus, a banda, ha obligat a endurir les restriccions imposades prèviament en altres zones del país, com és el cas de Lleida o de l'àrea metropolitana de Barcelona.En el cas de la capital del Baix Camp, es prohibeixen les reunions de més de 10 persones, es redueix al 50% l'aforament en esdeveniments esportius i culturals i al 33% en cerimònies religioses. Entre les mesures també destaquen la prohibició del consum en barra en bars i restaurants -hauran de limitar l'aforament a l'50% a l'interior i a l'exterior i se'ls obligarà a posar cartells informatius per facilitar el compliment de les mesures-, així com respectar el horari de tancament de la una de la matinada."La situació del país és molt delicada, no sols volem l'estabilització, sinó que cal baixar les taxes d'incidència per emprendre el retorn amb unes condicions més favorables. L'objectiu és que la gent pugui anar a treballar i les escoles puguin obrir, per això en aquests quinze dies hem de ser molt rigorosos", ha ressaltat Vergés. La taxa de contagis està assetjant els plans que té la Generalitat per arrencar el curs - ja s'estudia l'ús de mascareta a les aules - quan queden tan sols unes setmanes perquè comenci. La setmana vinent -dijous- hi ha prevista una trobada amb l'Estat i la resta d'autonomies.Vergés ha indicat que s'està treballant "conjuntament" el protocol d'obertura dels centres, mirant la incidència a cada territori i fixant-se en altres països que ja han arrencat el curs. Josep Bargalló, conseller d'Educació, ha destacat des de Canyelles que no existeix cap "descoordinació" amb Salut . "No hi ha cap tipus de descoordinació, el que hi ha és una feina conjunta des de fa mesos per prendre decisions conjuntes en base a dades pedagògiques i sanitàries", ha ressaltat Bargalló.Una altra de les mesures que ha adoptat el Govern ha estat la de tancar els prostíbuls , que encara estaven oberts malgrat la situació d'emergència sanitària. L'executiu intenta posar tota la carn a la graella per contenir l'evolució de la pandèmia i salvar una tardor que es presenta més incerta que mai. Si fa tres setmanes es volia evitar una situació crítica, aquesta vegada el temps juga encara més en contra de la Generalitat i de totes les administracions, fins ara per darrere de l'acceleració del coronavirus. -

