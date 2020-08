Alerten d'una campanya de «malware» per correu electrònic que suplanta al Ministeri de Treball

L'Institut Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertat sobre el descobriment d'una campanya de distribució de "malware" per correu electrònic que es fa passar pel Ministeri de Treball i Economia Social.Aquesta amenaça està integrada per una "campanya massiva" de correus electrònics fradulents que difonen "malware", per la qual cosa s'ha valorat com d'importància alta -quatre en una escala de cinc-, segons ha informat Incibe a la seva pàgina oficial.Els missatges informen a l'usuari que se li ha obert un suposat procés extrajudicial de treball, i té com assumpte "Fwd: Urgent - Procés de treball Extrajudicial Nº (números aleatoris)".El correu té associat un arxiu adjunt que simula ser un fitxer .pdf però, en prémer sobre la vista prèvia, obre el navegador i descarrega un arxiu comprimit tipus .zip que conté un virus troià.Aquest arxiu maliciós compromet la seguretat del dispositiu ja que facilita al ciberdelinqüent l'accés al mateix en modificar la configuració de seguretat de l'equip infectat.

