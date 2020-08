Catalunya tanca tots els prostíbuls per la pandèmia

El Departament de Salut tanca els prostíbuls de tot Catalunya per l'actual situació de la pandèmia. “No tenia sentit, era una incoherència tenir tancat l’oci nocturn i mantenir oberts altres locals que hi feien activitats d’aquest caire”, ha avançat la consellera Alba Vergés.En la modificació de la resolució de l’oci nocturn, entre les mesures afegides el Govern va incloure-hi els establiments amb locals annexos, en els quals s’hi engloben els prostíbuls. La consellera ha afirmat que tant els ajuntaments com Protecció Civil ja estan informants d’aquesta prohibició perquè ho controlin.Vergés ho ha anunciat aquest divendres al migdia en el marc d'una visita a Reus, on s'hi fa un cribratge massiu en tres barris. El matí la ministra d'Igualtat, Irene Montero, demanava a les autonomies que ordenessin la clausura d'aquests locals ja que els contagis en aquests entorns són "més difícils de rastrejar".

