Bargalló nega manca de coordinació entre Salut i Educació

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha negat "rotundament" aquest divendres que hi hagi manca de coordinació entre el seu Departament i el de Salut com denuncia, per exemple, CCOO, que ha sol·licitat oficialment la convocatòria de la paritària de salut laboral. Bargalló, que ha atribuït aquesta suposada descoordinació a "titulars interessats de grups de premsa amb interessos polítics i econòmics", destaca que tots els documents d'organització, funcionament i mesures dels centres educatius, que són públics, estan signats conjuntament per ambdós departaments."No hi ha cap tipus de descoordinació, el que hi ha és una feina conjunta des de fa mesos per prendre decisions conjuntes en base a dades pedagògiques i sanitàries", ha afegit. Des de Canyelles, on ha visitat el futur centre Canyelles Espai Natura, el conseller ha insistit que Salut i Educació fa dos mesos que treballen en diversos protocols per garantir que l'inici del curs escolar es faci garantint la seguretat d'alumnes i docents i la qualitat pedagògica.El conseller ha recordat que ambdós Departaments s'estan reunint tres cops per setmana per estudiar com aplicar els protocols i que la propera setmana faran públiques les primeres mesures concretes d'aplicació. Així ho va anunciar aquest dijous , quan també va explicar que probablement el curs arrencarà amb mascaretes en alguns territoris i que s'està debatent si l'obligatorietat es fixa a partir dels 10 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor