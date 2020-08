Augmenten els incidents per racisme o xenofòbia a Barcelona

L'Oficina per la No-Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona va atendre 111 incidents durant el primer semestre del 2020. La majoria d'expedients, el 44,86%, es van obrir per casos de racisme o xenofòbia, seguits de la discriminació cap al col·lectiu LGTBI, que n'ha suposat el 26,17%. Així ho ha explicat aquest divendres en roda de premsa el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, que ha assenyalat que tot i el confinament per la pandèmia el nombre d'atencions fetes per l'oficina ha estat similar a la del 2019, amb 115.Les discriminacions racistes han passat del 38% del total el primer semestre de l'any passat a l'actual 44,86%, que són un total de 48 casos. Entre les situacions més comunes hi ha el tracte vexatori per raó d'origen i la denegació d'accés a serveis com el de les entitats bancàries. Serra ha destacat la discriminació envers la comunitat xinesa i casos en què "se'ls intenta vincular a l'origen del coronavirus".Pel que fa a l'homofòbia, l'oficina ha atès 28 casos, sobretot sorgits en comunitats de veïns o dins dels nuclis familiars durant els mesos de confinament. Aquestes persones han patit insults i agressions físiques, així com tractes humiliants i vexatoris. Així mateix, hi ha hagut vuit situacions de discriminació per motius de salut, quatre de les quals envers a persones amb VIH.També s'han atès situacions de discriminació de gènere (10,28%), discapacitat (5,61%), ideologia (1,87%), situació econòmica (1,87%), llengua (0,93%), edat (0,93%) i violència institucional (0,93%). No tots els casos han acabat judicialitzats, sinó que també s'ha optat per la mediació i la resolució de conflictes per altres vies, ja que "molts ciutadans no volen una denúncia o anar al jutjat; volen una reparació", ha assegurat Serra.El perfil dels denunciants és majoritàriament el d'un home (55%), davant de les dones (39%) i les persones no binàries (6%). No obstant això, Serra ha advertit que "no vol dir que la discriminació la pateixin més els homes", sinó que denuncien més. "Moltes vegades tenen més recursos, coneixen més els serveis i no naturalitzen la discriminació", ha argumentat. Per edat, el 7% d'atencions han estat a joves d'entre 15 i 24 anys, el 49% per a ciutadans d'entre 25 i 39 anys i el 41% han estat persones d'entre 40 i 64 anys. Els majors de 65 anys han suposat el 3%.

