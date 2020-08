El Govern imposa noves restriccions a Reus per frenar l'augment de contagis

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat mesures restrictives a Reus pel coronavirus, que són "un punt més estrictes" en relació a altres poblacions de Catalunya, perquè, al seu parer, els propers 15 dies són claus per reduir el nombre de casos, que han crescut considerablement a la capital del Baix Camp.Vergés ha explicat aquest divendres en roda de premsa, en què també ha participat l'alcaldessa accidental de Reus, Montserrat Vilella, que es prohibeixen les reunions de més de 10 persones, es redueix al 50% l'aforament en esdeveniments esportius i culturals i al 33% en cerimònies religioses.Entre les mesures, també destaca la prohibició del consum en barra en bars i restaurants, que hauran de limitar l'aforament a l'50% a l'interior i a l'exterior, i han de posar cartells informatius per facilitar el compliment de les mesures, així com respectar el horari de tancament de la una de la matinada.Aquest divendres s'ha convertit en el segon dia consecutiu per sobre del llindar del miler de contagis diaris a Catalunya . El Departament de Salut ha notificat aquest divendres 1.055 positius nous confirmats, que eleven la xifra total de casos a 118.097 persones. El balanç també recull una nova víctima mortal, la 12.922 des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19.Salut notifica també una tendència a l'alça del risc de rebrot, que creix força menys que fa 24 hores, però es manté en progressió ascendent: 158,43. Ahir se situava en 157,88. Pel que fa a la situació als hospitals, entre aquest dijous i divendres s'ha reduït en cinc persones la xifra d'ingressats, que actualment és de 666. A les UCI de Catalunya també hi ha quatre persones menys que ahir, 121.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor