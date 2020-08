Primeres imatges de la pel·lícula sobre l'assassinat de Guillem Agulló

El proper dilluns 24 d’agost première al Festival de Cine Málaga @festivalmalaga. A més, el director Carlos Marques-Marcet rebrà el premi Málaga Talent a la seva trajectòria artística i professional. #lalluitacontinua pic.twitter.com/tbdHsTW1NX — La Lluita Continua (@Lluita_Continua) August 20, 2020

Les primeres imatges de la pel·lícula que reconstrueix l'assassinat de l'antifeixista Guillem Agulló ja han vist la llum. El tràiler s'ha publicat a les xarxes per promocionar l'estrena del film el proper dilluns 24 d'agost al Festival de Cine de Màlaga. El film forma part del projecte creat per reivindicar la figura del jove antifeixista que va ser assassinat per un neonazi i que també inclou una novel·la escrita per Núria Cadenes.La pel·lícula està dirigida per Carlos Marques-Marcet i pretén abordar les conseqüències familiars i socials de l'homicidi. Reprodueix bona part dels fets de 1993, quan assassinen Agulló i el judici posterior celebrat a Castelló el 1995. L'objectiu és plasmar l'impacte del cas en la societat d'aquell moment i no permetre que la figura del jove caigui en l'oblit.Més endavant es donarà a conèixer on es podrà veure la pel·lícula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor