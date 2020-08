La Fiscalia del Tribunal de Comptes apunta un possible delicte comptable en la campanya de Podem

El fiscal del Tribunal de Comptes veu indicis de delicte en la comptabilitat de la campanya electoral d'Unides Podem per a les eleccions generals de el 28 d'abril de 2019, fet que el portaria a demanar a la justícia ordinària que revisi aquest assumpte. Les irregularitats detectades tenen a veure amb la facturació de serveis de Neurona Consulting, a la qual van contractar per a aquesta campanya.El ministeri públic, segons informació de la Cadena Ser , apunta dos tipus de delictes -frau electoral i falsedat en document mercantil- en un informe intern que ha enviat a la secció de fiscalització de partits polítics de l'òrgan comptable. Apunta als serveis facturats a Neurona Consulting, una societat creada al març de 2019, perquè no està suficientment acreditada la seva elaboració per part del proveïdor.Fonts fiscals consultades per Europa Press apunten que s'ha produït una petició de documentació a l'òrgan fiscalitzador arran del que assenyala aquest en el seu informe de fiscalització sobre les comptabilitats de les eleccions generals del 28-A, conegut a principis d'aquest mes. Si detecta delicte, el fiscal de tribunal de comptes no podria investigar, ja que ha de fer la justícia ordinària.Per al fiscal, segons la informació de la SER, els 290.000 euros facturats a Neurona analitzats durant la fiscalització dels comicis del 28-A "no tenen consideració de despesa electoral" i per això no han estat admesos com "susceptibles de ser finançats amb subvencions electorals", tot apuntant a un possible contracte simulat.En el seu informe de fiscalització, el Tribunal de Comptes ja assenyalava sobre Neurona que Unides Podem va aportar en les seves al·legacions a aquest òrgan vídeos i dissenys publicitaris, si bé no havia quedat "prou acreditada la seva efectiva elaboració per part del proveïdor".Durant la fiscalització, es va sol·licitar a la formació successiva informació en relació amb la despesa en concret, que havia d'aportar un pressupost detallat en el qual es desglossessin els diferents serveis a prestar, i es valorarà econòmicament cada un dels conceptes de facturació."Davant d'aquesta sol·licitud, la formació va enviar un contracte de prestació de serveis per import de 363.000 euros, signat electrònicament per les parts contractants el 6 de maig de 2019, havent estat emesa la factura corresponent a aquest contracte el 5 d'abril de 2019, en el contracte es recullen els mateixos conceptes que es fan constar a la factura presentada, sense valoració econòmica individualitzada del contractat", apuntava l'informe del Tribunal de Comptes.De la informació disponible, en resulta que l'empresa proveïdora va ser objecte d'inscripció constitutiva en el registre mercantil el 19 de març de 2019, "no coincidint el seu objecte social amb les presentacions contractades", segons el Tribunal de Comptes.Els dubtes sobre l'activitat de Neurona també apareixen en la denúncia de l'exadvocat de la formació José Manuel Calvente, que ha donat lloc a l'inici d'una instrucció penal sobre el finançament del partit en el jutjat d'instrucció número 42 de Madrid.Calvente parla en la seva denúncia de "greus irregularitats financeres de Podem, principalment mitjançant la contractació de serveis de les campanyes electorals, tant directa com mitjançant empreses interposades amb l'empresa mexicana Neurona Consulting i amb la seva presumpta filial espanyola Neurona Comunitat SL, la qual podria estar vinculada a operacions fraudulentes i de corrupció en alguns països llatinoamericans".En la seva denúncia, també diu que el tresorer de la formació, Daniel de Frutoso, va anunciar que ja en l'exercici 2018 no s'havia procedit a realitzar una auditoria externa a causa de l'encavalcament de comicis electorals -elecciones Generals de el 28 d'abril de 2019 i les eleccions autonòmiques, municipals i europees de maig de 2019- durant el primer semestre del l'any 2019.Va afegir que l'experiència en relació a la fiscalització de partits, després de quatre anys contractant serveis privats d'auditoria, demostra que l'equip tècnic del Tribunal de Comptes realitza un treball òptim que cobreix aquest procés, segons el denunciant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor