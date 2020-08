El Congrés veta la compareixença de Sánchez per explicar la fugida del rei emèrit

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta Carmen Calvo no compareixeran per explicar al Congrés quin paper ha jugat la Moncloa en l'operació perquè el rei emèrit Joan Carles marxés d'Espanya per refugiar-se en els Emirats Àrabs arran dels casos de corrupció que l'assetgen. La mesa del Congrés, en base a un informe dels lletrats, no ha admès a tràmit la petició que havien formulat ERC, Junts per Catalunya, la CUP, Bildu i el BNG en considerar que es tracta d'una "matèria aliena al govern".La petició de compareixença havia de ser debatuda a la Diputació Permanent prevista per a dimarts de la setmana que ve. Els grups sol·licitants reclamaven que Sánchez i Calvo aclarís de quina informació disposava el govern sobre la marxa de l'emèrit i quina va ser la implicació de l'executiu en l'operació.En canvi, sí que s'ha admès la sol·licitud de PP i Cs perquè el vicepresident segon, Pablo Iglesias, comparegui per la investigació judicial del finançament del partit. Fonts d'Unides Podem expliquen que els membres de la mesa de la formació lila han estat els únics que s'han manifestat en contra de la inadmissió de la compareixença sobre Joan Carles I, ja que consideren que com a mínim Calvo hauria de donar explicacions a la cambra baixa.La Diputació Permanent convocada dimarts debatrà les peticions de compareixença de PP i Cs d'Iglesias pel presumpte finançament irregular de Podem però també sol·licituds de compareixença dels ministres d'Exteriors, Indústria, Sanitat o Educació per temes relacionats amb la Covid-19. També la de la titular d'Hisenda per l'acord amb la FEMP sobre els superàvits municipals o de Sánchez per la sol·licitud d'accés al programa europeu SURE per finançar els ERTO.

