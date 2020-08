VÍDEO Bolsonaro agafa un nan a collibè pensant-se que és un nen petit

El video de Bolsonaro haciéndole upa a un enano creyendo que es un nene es lo mejor que nos deja esta pandemia. pic.twitter.com/FZcnVnTG4T — La Gorda Niembro (@lagordaniembro) August 20, 2020

Jair Bolsonaro s'ha fet viral. Un fet així per a un president com ell, que ens té acostumats a estirabots constants, no és cap novetat. Ara bé, aquesta vegada és de traca. El president del Brasil s'ha convertit en protagonista a les xarxes socials aquesta setmana per un vídeo gravat durant una visita a una central termoelèctrica.Bolsonaro apareix envoltat d'un grup de seguidors, sense respectar (evidentment) cap mesura de protecció sanitària contra el coronavirus, i, tot d'una, decideix agafar a collibè un nan. Les imatges es van viralitzar de seguida. Són molts els que es pregunten si el president brasiler sabia realment que era un nan o es va confondre i va creure que es tractava d'un nen petit. Descuit o una més d'un mandatari imprevisible? Jutgeu vosaltres mateixos.

