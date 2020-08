Un jutge anul·la la prohibició de fumar al carrer sense prou distància a Madrid

El magistrat del jutjat contenciós-administratiu número 2 de Madrid Alfonso Villagómez Cebrián ha anul·lat l'ordre del govern autonòmic que prohibeix fumar al carrer si no es manté la distància de dos metres. El jutge també deixa sense efecte les altres restriccions de l'ordre publicada aquest dimecres al butlletí oficial de la Comunitat de Madrid, com el tancament de locals d'oci nocturn o les limitacions horàries per a la restauració, que són les que les CCAA i el Ministeri de Sanitat van pactar a la reunió del Consell Interterritorial de Salut de fa una setmana. El magistrat considera que des d'un executiu autonòmic "no es poden limitar drets fonamentals amb caràcter general sense una declaració prèvia de l'alarma".En una interlocutòria de dijous, que ha avançat aquest divendres El País i a la qual ha tingut accés l'ACN, el magistrat afirma que si les limitacions afecten tot el territori de la CCAA "l'única opció" és "una declaració d'estat d'alarma singularitzada al seu territori". "Una declaració de l'estat d'alarma habilitaria per fer un ús intensiu de mesures jurídiques de limitació dels drets fonamentals i llibertats públiques", diu."Des de les CCAA s'estan reclamant instruments jurídics per lluitar eficaçment contra el coronavirus, quan aquests instruments legals ja existeixen en el nostre ordenament, i només fa falta posar-los en marxa", afirma el magistrat en referència a l'estat d'alarma.Si s'apliqués, es podria limitar la circulació i la permanència en hores i llocs determinats al territori de la Comunitat de Madrid i apunta que el govern espanyol podria delegar l'autoritat en la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, per a la seva execució. El magistrat diu que el govern autonòmic pot sol·licitar a l'Estat aquesta declaració de l'estat d'alarma per aplicar restriccions."Supòsits com el que se sotmet a la nostra consideració en l'anàlisi de l'ordre 1008/20, no adquireixen la categoria de limitació i afectació dels drets fonamentals, i en el cas hipotètic de que ho fossin, no podrien ser limitats per mitjà d'una disposició administrativa com ho és l'ordre de la Conselleria de Sanitat", diu el text.La interlocutòria també assenyala un altre problema de l'ordre autònomica i és que fa referència a una ordre "comunicada" pel Ministeri de Sanitat que no ha estat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). "Per consegüent, aquesta ordre "comunicada" del ministre de Sanitat no ha guanyat eficàcia i vigència per no haver-se publicat, amb la conseqüència transcendental de ser nul·la de ple dret i que, a més, no podria ser convalidada", sosté.Per tot això, el jutge denega la ratificació de l'ordre que va entrar en vigor dijous i que va sol·licitar la Comunitat de Madrid. El govern autonòmic té quinze dies per presentar un recurs d'apel·lació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor