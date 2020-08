Detinguda una dona per amenaçar i fer fora de casa a les seves filles de 13 i 14 anys

Agents de la Policia Nacional han detingut a una dona de 51 anys com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després de fer fora de casa a les seves dues filles de 13 i 14 anys, a la localitat valenciana de Gandia.Quan els policies la van detenir estava asseguda al costat del portal amb tota la vidriera trencada i una navalla al costat. També va increpar al pare de les nenes i li va trencar el mirall retrovisor quan va anar a recollir-les, segons ha precisat la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana.Els fets van ocórrer sobre la una de la matinada, quan el cos de policia va rebre una alerta. Quan van arribar al lloc, els agents van trobar a una dona en evident estat d'ansietat i agressivitat, asseguda fora del portal, manifestant que havia discutit amb la seva parella.Els agents, després de prendre les mesures oportunes de precaució, van esbrinar que moments abans s'havien sentit sorolls de cristalls trencats i, pel que sembla les seves dues filles, menors, se n'havien anat del lloc amb el seu pare.La patrulla va verificar que en el domicili no hi havia ningú i posteriorment van esbrinar que les nenes estaven amb el seu pare en un vehicle pels voltants, i els van localitzar poc després. Els agents es van entrevistar amb el progenitor de les menors, que va manifestar que la seva filla major, de 14 anys, li va trucar per telèfon perquè la recollís a ella i a la seva germana, de 13 anys, ja que la seva mare estava molt agressiva i l'havia fet fora de casa, li havia tirat tota la roba per la finestra i tenia por que li fes alguna cosa.Finalment els policies van detenir a la dona com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. La detinguda, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

