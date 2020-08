El Ministeri d'Igualtat demana a les autonomies que tanquin els prostíbuls

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha enviat una carta a les autonomies per demanar que tanquin els prostíbuls pels rebrots de coronavirus. Montero reclama a les conselleries encarregades de les polítiques d'igualtat que "actuïn específicament" sobre aquests locals en línia amb les restriccions que ja s'estan adoptant a altres espais, com els locals d'oci nocturn.En una entrevista a RNE aquest divendres al matí, ha argumentat que les dones que exerceixen la prostitució estan en una situació d'encara "més vulnerabilitat" amb la pandèmia i ha afirmat que els brots que es generen en aquests entorns són "de més difícil rastreig". Montero ha dit que és "fonamental" que no es doni treva a "l'explotació sexual" i la "indústria proxeneta"."Que no donem treva a l'explotació sexual, que no donem treva a aquesta indústria proxeneta que sempre roman en la impunitat i en l'absoluta opacitat. Es parla molt dels drets de les dones en context de prostitució però no de les xifres de negoci", recorda en la missiva.Durant l'estat d'alarma, ha explicat Montero, es va treballar per convertir en essencials i garantir que no es frenaven els serveis d'assistència i suport i atenció integral a les víctimes de violència de gènere. També es va estendre aquesta garantia juntament amb les comunitats autònomes a l'atenció a les dones que són víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual, a les dones víctimes d'explotació sexual i a les dones en contextos de prostiució.Ara, ha afegit que l'experiència acumulada ha de servir per garantir els drets de les dones que ja de partida estan en una situació de vulnerabilitat. A això se suma la possibilitat que si es produeixen rebrots o contagis és "més difícil el rastreig". En aquest sentit, ha afegit que una altra de les qüestions que han de caracteritzar a un govern és la seva capacitat amb el conjunt de les administracions per garantir de forma integral els drets de les dones que estan en condicions de prostitució i són víctimes d'explotació sexual i per tancar aquests prostíbuls i locals de contactes.Finalment, ha assegurat que el seu ministeri està també treballant de manera "decidida" contra l'explotació sexual i per garantir una reforma integral dels drets de les dones que estan en aquesta situació.En la missiva, la ministra Montero expressa als consellers la seva "profunda preocupació pels brots coneguts en prostíbuls i locals de contactes" a Espanya. "La pandèmia segueix sent una realitat al nostre país i, dins de les mesures acordades amb Sanitat que limiten l'obertura de bars, restaurants, discoteques i altres locals d'oci nocturn i sense perjudici de la nostra constant lluita contra l'explotació sexual, considero important que s'actuï específicament sobre aquells llocs on s'exerceix la prostitució ", continua el text remès per la responsable d'Igualtat.De la mateixa manera, assenyala que "la salut i els drets de les dones són fonamentals" i que "la situació sanitària fa que els contagis que puguin produir-se en aquests locals portin a un augment exponencial de positius de difícil rastreig". Per això, crida a "l'experiència de coordinació" que, al seu parer, es va viure "durant l'estat d'alarma" i que "va permetre habilitar recursos habitacionals i d'atenció sociosanitària"."Seria un element fonamental per oferir a aquestes dones, després dels tancaments dels locals, alternatives dignes que es facin càrrec de la seva situació", exposa la dirigent de Podem.

